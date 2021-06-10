Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi 3 yaralı - Son Dakika

Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, yangına müdahaleye giderken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen itfaiye aracındaki 3 itfaiyeci yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Beypazarı-Nallıkan karayolu 10'uncu kilometrede meydana geldi. Beypazarı ilçesinin kırsal Çantırlı Mahallesi'nde çıkan ekin yangınına müdahale için yola çıkan Hüseyin Uysal yönetimindeki 06 DS 3009 plakalı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada sürücü Hüseyin Uysal ile yanındaki Veyis Keçecioğlu ve Ahmet Erdem yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yangın ise, bölgeye sevk edilen başka bir itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.