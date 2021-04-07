TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI - Son Dakika

TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI

07.04.2021 13:57

TOKAT'ta dün gece müstakil 2 evin kullanılamaz hale geldiği yangında düğün hazırlığı yapan Leyle Mert'in çeyizi de zarar gördü.

TOKAT'ta dün gece müstakil 2 evin kullanılamaz hale geldiği yangında düğün hazırlığı yapan Leyle Mert'in çeyizi de zarar gördü. Gelinliği de kullanılamaz hale gelen Leyla Mert, bugün yapılan nikah merasimine günlük kıyafetle katıldı. Yangını çıkardığından şüphelenilen R.M. ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede Mehmet Mert'in kızı Leyla Mert'in 3 gün sonra yapılacak düğün merasimi için yakınlarının toplandığı sırada bitişikteki kardeşi Hüseyin Mert'e ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler, Mehmet Mert'e ait müstakil eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında, cuma günü düğünü olacak olan Leyla Mert'in çeyizi de kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri gün içerisinde kavga ettikleri ve kendilerinden şikayetçi olan yeğenleri R.M.'nin yangını çıkarmış olabileceğini öne sürdü. İddia üzerine R.M. bugün polis tarafından gözaltına alındı.

NİKAHINDA GELİNLİĞİNİ GİYEMEDİ

Cuma günü baba evinden ayrılacak olan Leyla Mert, bugün gerçekleştirilen nikah törenine evlerinde çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği için gelinliksiz katıldı. Murat Oy ile Belediye Nikah Salonunda nikahları kıyılan Leyla Mert, "Çeyizim kullanılamaz hale geldi, çok üzüldüm. Gelinliğimi giyemedim" dedi. Damat Murat Oy ise, "Buruk bir mutluluk var içimizde, inşallah daha güzel günlerimiz olacak. Bugünü atlatacağız hep beraber. Gelinlik giyemedi, kader böyleymiş. Birileri bunu layık gördü, biz de yaşayacağız. Gelinliği hasar gördü biraz yandığından dolayı giyemedi" diye konuştu.

'YAPAN BELLİ, KUNDAKLAMA VAR'

Olaydan dolayı üzgün olduklarını belirten Mehmet Mert, "Kızımın çeyizi buradaydı. Hepsi yandı. Bugün mutlu günümüzdü. Bugün kızımın nikah günü vardı. Dün akşam evimiz yandı, mağduruz. Gelinliği de yandı. Nikah elbisesini de giyemedi. Tabi zor durumdayız. Şu anda söyleyecek bir şeyim yok. Yapan belli, kundaklama var. Şikayetçi olduk, gereken adli işlemler yapılıyor. Evin durulacak hali yok. Tabi insanların yardımcı olmasını bekliyoruz. Kızım yuva kuruyor, biz de gerekeni yapacaktık. Her şeyimiz boş oldu gitti. Kızıma annesinin, benim yaptığımız hediyeler vardı. Hepsi yandı. Kullanamaz da giyemez de, ufak tefek altınları vardı. Bazıları kolunda takılı, bazıları da kayboldu" ifadelerini kullandı.

TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI
TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI
TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI
TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI
TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI
TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI
TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI
TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI
TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI
TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI
TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI
TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI
TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI

Hüseyin Mert, Evlilik, Yangın, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT YANGINDA ÇEYİZİ KÜL OLAN GENÇ KIZ, NİKAHINA GELİNLİKSİZ KATILDI - Son Dakika


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