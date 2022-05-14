Son dakika! Yangında küle dönen bina tehlike saçıyor - Son Dakika
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Son dakika! Yangında küle dönen bina tehlike saçıyor

14.05.2022 16:52
Son dakika! Yangında küle dönen bina tehlike saçıyor

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma İlçesinde mart ayında yanan tarihi bina tehlike saçıyor.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde mart ayında yanan tarihi bina tehlike saçıyor.

Bandırmada 31 Mart gecesi yanan tarihi bina tehlike saçıyor. Yangında küle dönen metruk tarihi bina, yanında bulunan merdivenin üzerine çöktü. Binanın bulunduğu sokağın yaya ve trafiğe açık olması sebebiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri mağdur oluyor. Mahalle sakinleri ve araç sürücüleri burada gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasını istiyor. - BALIKESİR

Son dakika! Yangında küle dönen bina tehlike saçıyor
Son dakika! Yangında küle dönen bina tehlike saçıyor

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Balıkesir, Tragger, 31 Mart, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Yangında küle dönen bina tehlike saçıyor - Son Dakika


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