Son dakika yaşam: Aybüke öğretmenin ismi park'ta yaşatılacak

Son dakika yaşam haberi... Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adını taşıyacak memleketindeki Parkı'nın peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adını taşıyacak memleketindeki Parkı'nın peyzaj çalışmaları tamamlandı. Çorum'un Osmancık İlçesi Koyun Baba Mahallesinde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına inşa edilen parkın peyzaj çalışmaları tamamlandı. Osmancık Koyun Baba Mahallesinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen park 150 metrekaresi çocuk oyun alanı, 50 metrekaresi spor alanı, 250 metrekaresi koşu yolu ve 500 metrekaresi üzerine kapalı ve açık alanlardan oluşan kafeterya ile açık oturma alanları ile kamelyalardan oluşuyor. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına inşa edilen parkın son durumu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, parkın peyzaj çalışmalarının tamamlandığını belirterek parkın hayırlı olmasını diledi. - ÇORUM

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