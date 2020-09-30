Tatbikatta Azerbaycan Bayrağı açtılar

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından İtfaiye Haftası nedeniyle gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı, tatbikatta Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağı da açıldı.

SİVAS - Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından İtfaiye Haftası nedeniyle gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı, tatbikatta Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağı da açıldı.

Sivas'ta İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında İtfaiye ekipleri tatbikat gerçekleştirdi. Sivas İtfaiyesi Müdürlüğü önünde düzenlenen tatbikata Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı ve bazı protokol üyeleri katılım gösterdi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. İtfaiye duasının ardından tatbikata geçildi. Gerçekleştirilen tatbikatta trafik kazasında araç içinde sıkışan insanı kurtarma, küçük ahşap bir kulübede çıkan yangının söndürülmesi, bina yangını sırasında içeride kalan insanı kurtarma gibi çeşitli kurtarma faaliyetleri sergilendi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta İtfaiye erleri merdiven yardımı ile 30 metre yüksekliğe çıkarak Türk bayrağı açtı. Öte yandan itfaiye erleri destek amaçlı Türkiye bayrağının yanında Azerbaycan bayrağı da açtı. İki bayrağında açılmasının ardından itfaiye erleri 30 metre yükseklikten aşağı indi. Ardından bayraklar Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Vali Salih Ayhan'a takdim edildi. Tatbikatın bitmesi ile yemek ikramına geçildi.

"Yeni yatırımlarımız devam ediyor"

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, İtfaiye teşkilatının Türk İdari yapısının en eski birimlerinden biri olduğunu belirterek, "Sivas itfaiye teşkilatı anlamında sadece yangın söndürme anında sahada olan değil, her zaman sahada olan bir teşkilat. Dolayısıyla görev bilinci ve şuuru iyi olan teşkilatlarımızdan birisi. İtfaiye teşkilatı, Türk idari yapısının en temel, en eski birimlerinden birisidir" şeklinde konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yaptığı açıklamada, " Belediyemiz itfaiye müdürlüğü, bir afet anında sıkıntısız olarak hizmetlerine devam ediyor. Araç ve gereç noktasında iyi bir noktadayız ama yeni dönemle birlikte can ve mal güvenliğini esas alarak yeni yatırımlarımız devam ediyor" dedi.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı ise konuşmasında, "Sivas İtfaiyesinin 216. yılını kutladıklarını dile getirerek, "İtfaiye teşkilatı Sivas'ımızın, kadim, köklü ve önemli bir kuruluşudur. Türkiye'de 306. Yılını kutladığımız itfaiye teşkilatımızın, ilimizde 216.yılını kutluyoruz. Halkımızın en sıkıntılı durumlarında yanında olmaya çalışan, mallarını ve canlarını kendi canları pahasına kurtarmaya çalışan bir teşkilatız." ifadelerine yer verdi.