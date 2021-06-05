Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|31,04
|27,16
|14,29
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|1,00
|14,00
|TAV Havalimanları
|25,96
|23,42
|10,85
|Türk Hava Yolları
|14,04
|12,98
|8,17
|Sabancı Holding
|9,24
|8,63
|7,07
|İpek Doğal Enerji
|13,90
|13,04
|6,60
|Koza Madencilik
|16,69
|15,71
|6,24
|Tüpraş
|103,00
|97,60
|5,53
|GSD Holding
|1,92
|1,82
|5,49
|İhlas Holding
|0,61
|0,58
|5,17
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,91
|4,67
|-16,27
|Bera Holding
|23,68
|27,00
|-12,30
|Yataş
|14,98
|16,50
|-9,21
|Odaş Elektrik
|2,12
|2,32
|-8,62
|Verusa Holding
|52,80
|56,40
|-6,38
|Konya Çimento
|833,30
|885,80
|-5,93
|İş Y. Men. Değ.
|16,12
|17,07
|-5,57
|Gübre Fabrik.
|59,85
|63,30
|-5,45
|Alarko Holding
|9,50
|10,02
|-5,19
|Hektaş
|9,11
|9,58
|-4,91
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|8.523.233.607
|Garanti Bankası
|6.244.083.705
|Kardemir (D)
|3.685.310.361
|Sasa Polyester
|3.517.311.926
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.929.849.394
|Petkim
|2.907.806.059
|Koza Altın
|2.789.902.191
|Tüpraş
|2.695.420.638
|Ereğli Demir Çelik
|2.324.993.584
|Şişe Cam
|2.302.440.199
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi