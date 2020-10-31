Son Dakika | Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Son Dakika | Yatırımcı rehberi (7)

31.10.2020 11:03
Son Dakika | Yatırımcı rehberi (7), System.String[]

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,097061 3,47
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,09372 3,41
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120314 3,23
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052909 3,21
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013938 3,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,047006 3,35
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,040121 1,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032908 2,50
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014975 2,34
VEM Birinci Değişken EYF 0,045466 1,67
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,122156 1,39
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,096541 1,32
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,02989 3,89
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026335 0,57
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,01353 0,53
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,02639 0,24
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,028431 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,016351 3,30
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053910 3,30
HEM Altın Katılım EYF 0,032761 3,24
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051917 3,21
NN Hay. Em. Altın EYF 0,032402 3,20
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068550 0,20
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025016 0,20
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065463 0,20
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073383 0,19
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,069252 0,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020266 -1,62
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050161 -1,34
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029891 -1,34
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,019960 -1,33
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067796 -1,27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018934 -1,98
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016908 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038971 -8,31
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077112 -6,31
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,077274 -6,29
HEM Hisse Senedi EYF 0,020467 -6,28
VEM Hisse Senedi EYF 0,079899 -6,26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023143 -4,45
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018865 -4,32
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,069144 -4,22
VEM Dinamik Değişken EYF 0,063096 -4,00
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018993 -3,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030079 -6,22
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020897 -6,17
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034874 -3,64
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049770 -3,36
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,033446 -2,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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- Kaynak: AA

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