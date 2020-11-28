Son dakika... Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,098213 3,11 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,09463 3,11 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,074336 2,39 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053894 2,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,055981 2,34 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017668 2,03 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,02058 1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051203 5,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,048451 4,87 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044237 4,86 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,07788 4,73 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,047253 3,87 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014727 3,29 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,128334 3,11 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,111932 3,01 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,101237 2,96 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,181564 2,88 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,058632 4,23 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041160 4,17 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,034679 3,86 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,024127 3,83 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029460 3,41 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048010 0,19 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015911 0,18 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049166 0,18 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015129 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048067 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063971 0,23 HEM Para Piyasası EYF 0,024320 0,22 VEM Para Piyasası EYF 0,066649 0,22 ZEM Para Piyasası EYF 0,026970 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,066100 0,22 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011081 -0,40 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030777 -0,39 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051781 -0,39 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042775 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037076 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020136 -0,84 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020288 -0,75 HEM Katkı EYF 0,019406 -0,69 VEM Katkı EYF 0,019605 -0,68 ZEM Katkı EYF 0,020810 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049728 -0,13 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029897 -0,02 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047671 -0,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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