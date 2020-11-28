Son dakika... Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,098213
|3,11
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,09463
|3,11
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,074336
|2,39
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,053894
|2,35
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,055981
|2,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017668
|2,03
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,02058
|1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051203
|5,92
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,048451
|4,87
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044237
|4,86
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,07788
|4,73
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,047253
|3,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014727
|3,29
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,128334
|3,11
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,111932
|3,01
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,101237
|2,96
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,181564
|2,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,058632
|4,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041160
|4,17
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,034679
|3,86
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,024127
|3,83
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029460
|3,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048010
|0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015911
|0,18
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049166
|0,18
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015129
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048067
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063971
|0,23
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024320
|0,22
|VEM Para Piyasası EYF
|0,066649
|0,22
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026970
|0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,066100
|0,22
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,011081
|-0,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030777
|-0,39
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051781
|-0,39
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042775
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037076
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020136
|-0,84
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020288
|-0,75
|HEM Katkı EYF
|0,019406
|-0,69
|VEM Katkı EYF
|0,019605
|-0,68
|ZEM Katkı EYF
|0,020810
|-0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049728
|-0,13
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029897
|-0,02
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,047671
|-0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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