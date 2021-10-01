Son Dakika! YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Konuyla ilgili ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021- YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'http://sonuc.osym.gov.tr' adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.