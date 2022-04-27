Son Dakika | Yönetmen Oliver Stone, Ukrayna-Rusya savaşında ABD'yi eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
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Son Dakika | Yönetmen Oliver Stone, Ukrayna-Rusya savaşında ABD'yi eleştirdi Açıklaması

27.04.2022 16:12
Son Dakika | Yönetmen Oliver Stone, Ukrayna-Rusya savaşında ABD'yi eleştirdi Açıklaması

Son dakika haber... İspanya'nın Barselona kentindeki film festivaline katılan Amerikalı yönetmen ve senarist Oliver Stone, Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı olarak ABD yönetimini eleştirdi.

İspanya'nın Barselona kentindeki film festivaline katılan Amerikalı yönetmen ve senarist Oliver Stone, Ukrayna- Rusya savaşıyla bağlantılı olarak ABD yönetimini eleştirdi.

Stone, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Ukrayna, Amerikan planının bir parçası. Onu, Rusya ile karşı karşıya getirmek istiyordu ve istediğini elde etti." dedi.

Stone, "Amerika bir doberman gibidir, çok parası olan metodik bir katildir. ABD'nin daha fazla silah satmak için tüm dünyada tansiyonu yüksek tutma, tansiyon yaratma ihtiyacı var." görüşünü savundu.

ABD eski başkanlarından John F. Kennedy'nin 22 Kasım 1963'te suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili, "JFK Tekrar Gözden Geçirmek: Yansımanın İçinden" adıyla çektiği belgesel filmi Barselona'da tanıtan Stone, "Birkaç kasap, hükümette yapmak istediği değişikliklerle ilgili çok fazla nefret, çok fazla öfke olduğu için onu ortadan kaldırdı." şeklinde konuştu.

"ABD tarihi kontrol etmeye devam etmek istiyor. 2013'te Kennedy'nin öldürülmesinin 50. yıl dönümüydü ve Kennedy davası, geleneksel bir hikaye olarak bir kez daha gündeme getirildi. Kimse buna karşı çıkmaya cesaret edemedi." diyen Stone, Amerikan devletinin, "bir devlet başkanının öldürülmesi gibi büyük bir aşağılanmaya neden olarak, vatandaşlarının gerçeğe sırt çevirmesini ve en büyük cehalete maruz kalmasını istediğini" iddia etti.

"ABD Merkez İstihbarat Teşkilatının (CIA) Kennedy'den önce de darbeler gerçekleştirdiğini ve buna halen devam ettiğini" öne süren Amerikalı yönetmen, "ABD, rejim değişikliğini çok iyi yapıyor. 2014'te Ukrayna'da yaptı. Bu, demokratik olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanını Rus yanlısı olduğu için deviren bir darbeydi ve yerine Rusya'ya karşı yasalar çıkaran, bizi baskıya, suikastlara yönlendiren bir Rus karşıtını koydular. Donbas ve mevcut durumla ABD istediğini aldı. Tarihi bilen herkes, olup bitenlerin sebep-sonuç olduğunu bilir ama sen sebeplerini bilmek zorundasın." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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