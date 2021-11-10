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Son Dakika | Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika | Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti

10.11.2021 17:00
Son Dakika | Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti

Son dakika haberleri... Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti.

Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Vali Polat ve Belediye Başkanı Köse, Yozgat'taki çalışmalar ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a bilgi verdi.

Görüşmede, Yozgat'a klasik kütüphanecilik hizmetlerinin ötesinde fonksiyonlara sahip bir kütüphane kazandırılması için karar alınırken, projenin hızla hayata geçirilmesi yönünde çalışmaların eş zamanlı başlatıldığı aktarıldı.

Mimarisi ve fonksiyonlarıyla Yozgat'ın en prestijli yapılarından olması hedeflenen kütüphane ile ilgili şu bilgiler kaydedildi:

"Kütüphane hem gençlerin çalışma ve okuma ihtiyaçlarını giderecek hem de içerisinde barındıracağı konferans salonu, cep sineması, sergi ve fuaye alanları, bebek ve çocuk bölümü ile aynı anda pek çok kültürel ve sanatsal faaliyetin yapılmasına imkan veren alanları ve matematik başta olmak üzere çeşitli atölyeleri, kafeterya ve diğer alanları ile nitelikli zaman geçirmek isteyen bütün yaş gruplarından insanımızın buluşma ve cazibe merkezi olacak. Şehir kimliğini yansıtan bir tasarıma sahip olacak bu çok fonksiyonlu kompleksin içerisinde Yozgat'ın kültürel özelliklerinin tanıtılacağı bir bölümde de yer alacak."

Görüşmede, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş da sunum yaptı.

Son Dakika | Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti
Son Dakika | Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti - Son Dakika


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