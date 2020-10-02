Son dakika: Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ hükümlüsü öğretmen tutuklandı - Son Dakika

Yaptığı inceleme sonrası sanığın istinaf başvurusunun esastan reddine karar veren Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi , dosyayı temyiz için Yargıtay'a göndermişti.

Cumhuriyet savcısı ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu halde adli kontrolünü ihlal eden sanığın, kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Savunması alınan S.A. daha önce aynı mahkemede yargılandığını ve hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, "FETÖ üyeliği suçundan mahkemenizce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldım. Ruhsal bunalım geçiriyordum. Yurt dışına çıkma yasağım olduğunu bildiğim halde yurt dışına çıkmaya çalıştım ve yakalandım. Serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu