Son hallaçlar, teknolojiye direniyor
17.01.2026 09:44
Mersin'in Tarsus ilçesinde teknolojinin unutturduğu mesleklerden hallaçlığı 33 yıldır sürdüren Erol Ayaz, yay ve tokmakla pamuk ile yünü kabartarak mesleğini sürdürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde teknolojinin unutturduğu mesleklerden hallaçlığı 33 yıldır sürdüren Erol Ayaz, yay ve tokmakla pamuk ile yünü kabartarak mesleğini sürdürüyor.

Makineleşme ve teknolojiyle hazır ürünlerin yaygınlaşmasıyla birlikte el emeğine dayalı meslek birçok bölgede olduğu gibi Çukurova'da da yok olmaya başladı. Yıllardır eline aldığı yay ve tokmakla pamukları kabartarak ekmek parasını kazanan 44 yaşındaki Erol Ayaz, ilçeye bağlı Şehitmustafa Mahallesi'ndeki küçük dükkanında hallaçlık mesleğini 33 yıldır sürdürüyor. Yorgan, yatak ve yastık yapımında kullanılan pamuk ve yünün yay ile tokmak kullanılarak kabartma işlemi olan hallaçlığa devam eden Ayaz, aynı zamanda bir kültürü ve geçmişin emeğini yaşatıyor.

Çukurova'nın son hallaçlarından biri olarak, kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Ayaz, elyaf yerine yün kullanmasını öneriyor.

Ayaz, "Sağlığını seven yün ve pamuğu tercih eder. Şimdi ise insanlar hazır yorgan alıyor. Ama doğal pamuk ve yünle yapılan yorganın verdiği rahatlığı hiçbir makine ürünü vermez. 33 yıldır yapmış olduğum hallaçlık ve yorgancılık mesleğini sürdürmekteyim. Şuanda sağlığını düşünen pamuk ve yün kullanıyor. Elyaf sentetik bir madde olduğu, çöpten toplanan plastik şişelerden yapıldığı için sağlığa zararlıdır, vücudu dinlendirmez. Yün ve pamuk yorganlar tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.

Bebekler için elyaf isteyen müşterileri yün ve pamuğa yönlendirdiğini belirten Ayaz, "Müşterilerimiz bebekleri için elyaf istedikleri zaman vazgeçirtmeye çalışıyoruz. 'Çöpten toplanan plastik şişelerde' yatırır mısınız çocuklarını diyoruz o zaman 'doğru söylüyorsunuz' diyerek yün ve pamuğu tercih ediyorlar. Çukurova'da hallaçlık mesleğinin son temsilcilerindenim. Bu iş kolay değil" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

