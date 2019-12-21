Son lokomotif istasyon meydanına - Son Dakika
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Son lokomotif istasyon meydanına

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde yıllardır atıl durumdaki buharlı lokomotiflerden sonuncusu İstasyon Meydanı'ndaki yerini aldı.

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Manisa'nın Soma ilçesinde yıllardır atıl durumdaki buharlı lokomotiflerden sonuncusu İstasyon Meydanı'ndaki yerini aldı.


Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un girişimleriyle Soma Gar sahasında zımpara, boya ve tamir işleri başlatılan buharlı lokomotif, TCDD İzmir Bölge Müdürlüğü ve Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle Soma'da İstasyon Meydanı'na yerleştirildi.


Daha çok Aydın - İzmir - Afyon hattında kullanıldığı bildirilen lokomotifin 1943 Alman Kriegslok marka ve DRG 52 model olduğu, toplam uzunluğu ise 22 metre 80 cm, ağırlığının 146 ton olduğu kaydedildi.


Meydana ayrı bir güzellik katan lokomotif vatandaşlarında ilgisini çekti. - MANİSA

Ali Tulup, Manisa, İzmir, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
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