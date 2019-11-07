Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa okurlarla buluşuyor
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Yeni kitabı 'Kara Kutu' ile modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan gazeteci-yazar Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa Tüyap Kitap Fuarı'nda okurlarla bir araya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:46 Kaynak: DHA
Yeni kitabı 'Kara Kutu' ile modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan gazeteci-yazar Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa Tüyap Kitap Fuarı'nda okurlarla bir araya geliyor.
10 Kasım Pazar günü saat 15.00'de kitap fuarında kitaplarını imzalayacak olan gazeteci-yazar Soner Yalçın, yeni kitabı Kara Kutu ile bu kez Rockefellar'ın derin tezgahını sorguluyor. Modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan Kara Kutu'da, Rockefeller'ın kozmik odasındaki Türkler isim isim açıklanıyor, ezberler bozuluyor.
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