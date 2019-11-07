Son Dakika Haberleri: Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa okurlarla buluşuyor
Son Dakika Kültür Sanat Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa okurlarla buluşuyor

Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa okurlarla buluşuyor

7 saat önce

Yeni kitabı 'Kara Kutu' ile modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan gazeteci-yazar Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa Tüyap Kitap Fuarı'nda okurlarla bir araya geliyor.

Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa okurlarla buluşuyor, System.String[]

Yeni kitabı 'Kara Kutu' ile modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan gazeteci-yazar Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa Tüyap Kitap Fuarı'nda okurlarla bir araya geliyor.

10 Kasım Pazar günü saat 15.00'de kitap fuarında kitaplarını imzalayacak olan gazeteci-yazar Soner Yalçın, yeni kitabı Kara Kutu ile bu kez Rockefellar'ın derin tezgahını sorguluyor. Modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan Kara Kutu'da, Rockefeller'ın kozmik odasındaki Türkler isim isim açıklanıyor, ezberler bozuluyor.


Tüyap Kitap Fuarı, Soner Yalçın, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:46 Kaynak: DHA
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