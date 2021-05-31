Bugün elimizde oldukça ilginç bir ürün var ve alacağınız sonuçlar inanılmaz! Bu video da anlatımdan daha çok deney yaptık.

Ekipmanlarımız;

- Asus yapay zeka destekli mikrofon adaptörü ve Saramonic blink 500 b2 kablosuz mikrofon.

Not: Senaryolarda ki sesler en yüksek seviyede kullanılmıştır!

Evet ses kalitesini birazcık bozuyor olabilir ama özellikle evden çalışanlar için harika bir ürün diyebilirim, fiyatının hakkını fazlasıyla veriyor.

İyi seyirler...