Bugün elimizde oldukça ilginç bir ürün var ve alacağınız sonuçlar inanılmaz! Bu video da anlatımdan daha çok deney yaptık.
Ekipmanlarımız;
- Asus yapay zeka destekli mikrofon adaptörü ve Saramonic blink 500 b2 kablosuz mikrofon.
Not: Senaryolarda ki sesler en yüksek seviyede kullanılmıştır!
Evet ses kalitesini birazcık bozuyor olabilir ama özellikle evden çalışanlar için harika bir ürün diyebilirim, fiyatının hakkını fazlasıyla veriyor.
İyi seyirler...
Son Dakika › Teknoloji › Sonuçlar İnanılmaz | Asus AI Gürültü Engelleyici Mic Adaptör - Son Dakika