Madame Web'teki set görüntüsü akılları karıştırdı! Yeni Spider-Man mi geliyor? - Son Dakika
Üye Girişi

Madame Web'teki set görüntüsü akılları karıştırdı! Yeni Spider-Man mi geliyor?

08.10.2022 02:23
Madame Web'teki set görüntüsü akılları karıştırdı! Yeni Spider-Man mi geliyor?

Sony'nin yakın zamanda çekimlerine başladığı Madame Web film setinden yeni bir görüntü çıktı. Görüntü ise akıllarda soru işaretine neden oldu.

Sony, Spider-Man evreninde geçecek olan yeni filmi Madame Web için yakın zamanda çekimlere başladı. Spider-Man hayranlarını sevindiren bu haberin yanı sıra bugün, film setinden gelen bir görüntü hayranların heyecanlanmasına neden oldu. İşte detaylar!

Madame Web set görüntüsü yeni bir Spider-Man'e ışık yakıyor

Sony'nin yeni filmi Madame Web, Morbius, Venom ve Venom: Let There Be Carnage gibi Spider-Man karakterine odaklanacak. Dizinin başrolleri arasında Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Emma Roberts ve Adam Scott gibi isimler yer alıyor. Şu anda Boston'da çekilen filmle ilgili yeni bir görüntü bugün ortaya çıktı.

Madame Web'teki set görüntüsü akılları karıştırdı! Yeni Spider-Man mi geliyor?

Just Jared tarafından paylaşılan görüntüye baktığımız zaman sette geçen bir anı görmek mümkün. Bunlarla birlikte görüntüde Dakota Johnson'ın canlandırmış olduğu Madame Web'in yanındaki kostümlü oyuncu ise akıllarda soru işareti yarattı. Görüntülerde kırmızı ağ desenlerinin yer aldığı bir kostüm giymiş olan oyuncu Tahar Rahim'i görüyoruz.

GeForce RTX satın alanlara Spider-Man hediyesi!

Tahar Rahim'in yan tarafında ise Celeste O'Connor'ın canlandıracağı karakter ve Madame Web'in dublörü yer alıyor. Birkaç gün önce ise Madame Web filminde Peter Parker'ın amcası Ben ve annesi Mary'nin filmde yer alacağı iddia edildi. Ancak Peter Parker'ın filmde yer alıp almayacağı hakkında herhangi bir bilgi yok.

Yeni Madame Web görüntüleri, Spider-Man evrenindeki gizemli Spider-Man'in kim olduğu hakkında kafaları karıştırdı. Şimdilik genel tahmin ise Peter Parker'in bir klonu olan Kaine Parker olduğu yönünde. Ancak kostüme pek çok hayran, kostümü Kaine Parker ile eşleştirmekte zorluk çekti. Ayrıca Madam Web'teki Spider-Man karakterinin Ezekiel Sims olduğuyla ilgili iddialar da yer alıyor.

Madame Web'teki set görüntüsü akılları karıştırdı! Yeni Spider-Man mi geliyor?

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni bir Spider-Man mi geliyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Dakota Johnson, Peter Parker, Sony, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Madame Web'teki set görüntüsü akılları karıştırdı! Yeni Spider-Man mi geliyor? - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 02:23:35. #1.11#
SON DAKİKA: Madame Web'teki set görüntüsü akılları karıştırdı! Yeni Spider-Man mi geliyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement