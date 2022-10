Madame Web'teki set görüntüsü akılları karıştırdı! Yeni Spider-Man mi geliyor?

Sony, Spider-Man evreninde geçecek olan yeni filmi Madame Web için yakın zamanda çekimlere başladı. Spider-Man hayranlarını sevindiren bu haberin yanı sıra bugün, film setinden gelen bir görüntü hayranların heyecanlanmasına neden oldu. İşte detaylar!

Madame Web set görüntüsü yeni bir Spider-Man'e ışık yakıyor

Sony'nin yeni filmi Madame Web, Morbius, Venom ve Venom: Let There Be Carnage gibi Spider-Man karakterine odaklanacak. Dizinin başrolleri arasında Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Emma Roberts ve Adam Scott gibi isimler yer alıyor. Şu anda Boston'da çekilen filmle ilgili yeni bir görüntü bugün ortaya çıktı.

Just Jared tarafından paylaşılan görüntüye baktığımız zaman sette geçen bir anı görmek mümkün. Bunlarla birlikte görüntüde Dakota Johnson'ın canlandırmış olduğu Madame Web'in yanındaki kostümlü oyuncu ise akıllarda soru işareti yarattı. Görüntülerde kırmızı ağ desenlerinin yer aldığı bir kostüm giymiş olan oyuncu Tahar Rahim'i görüyoruz.

Tahar Rahim'in yan tarafında ise Celeste O'Connor'ın canlandıracağı karakter ve Madame Web'in dublörü yer alıyor. Birkaç gün önce ise Madame Web filminde Peter Parker'ın amcası Ben ve annesi Mary'nin filmde yer alacağı iddia edildi. Ancak Peter Parker'ın filmde yer alıp almayacağı hakkında herhangi bir bilgi yok.

Yeni Madame Web görüntüleri, Spider-Man evrenindeki gizemli Spider-Man'in kim olduğu hakkında kafaları karıştırdı. Şimdilik genel tahmin ise Peter Parker'in bir klonu olan Kaine Parker olduğu yönünde. Ancak kostüme pek çok hayran, kostümü Kaine Parker ile eşleştirmekte zorluk çekti. Ayrıca Madam Web'teki Spider-Man karakterinin Ezekiel Sims olduğuyla ilgili iddialar da yer alıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni bir Spider-Man mi geliyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!