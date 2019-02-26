Sony Xperia 1 Elimizde
1 saat önce
#mwc #sony #mwc2019Barselona'da düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknolojiler fuarı MWC kapsamında tanıtılan Sony Xperia 1, 21: 9 ekran oranı, şık tasarımı ve 4K destekli ekranı ile bu sefer olmuş dedirtiyor.
#mwc #sony #mwc2019 Barselona
'da düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknolojiler fuarı MWC kapsamında tanıtılan Sony Xperia
1, 21: 9 ekran oranı, şık tasarımı ve 4K destekli ekranı ile bu sefer olmuş dedirtiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:39 Kaynak: Youtube
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