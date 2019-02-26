Son Dakika Haberleri: Sony Xperia 1 Elimizde

Sony Xperia 1 Elimizde

1 saat önce

#mwc #sony #mwc2019Barselona'da düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknolojiler fuarı MWC kapsamında tanıtılan Sony Xperia 1, 21: 9 ekran oranı, şık tasarımı ve 4K destekli ekranı ile bu sefer olmuş dedirtiyor.

#mwc #sony #mwc2019

Barselona'da düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknolojiler fuarı MWC kapsamında tanıtılan Sony Xperia 1, 21: 9 ekran oranı, şık tasarımı ve 4K destekli ekranı ile bu sefer olmuş dedirtiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:39 Kaynak: Youtube

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