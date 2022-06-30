Sorgun'da 25 köyde kilit parke çalışması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sorgun'da 25 köyde kilit parke çalışması sürüyor

30.06.2022 16:44
Sorgun'da 25 köyde kilit parke çalışması sürüyor

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğünün köylerde başlattığı kilit parke çalışmaları sürüyor.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğünün köylerde başlattığı kilit parke çalışmaları sürüyor.

Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, AA muhabirine, 25 köy içi yolunda kilit beton parke yapılmasını planladıklarını ve çalışmaların başladığını söyledi.

Nüfus kriterleri baz alınarak köylerin sıraya konulduğunu, yapılacak kilit parke ile 25 köyün daha çamurdan kurtulacağını ifade eden Kazar, "Kilit parke çalışmalarının maliyeti 3 milyon 100 bin liradır. Ayrıca yoğun yağış sebebiyle ulaşımda sorunlar yaşanan arazi yollarında da çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde çiftçimiz arazisine daha rahat gidip gelebilecektir." dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Rize'de görev yapan polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü Son dakika haber: Rize'de görev yapan polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü Sakarya'dan kısa kısa Sakarya'dan kısa kısa
Kaynak: AA

Hisarcık, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun'da 25 köyde kilit parke çalışması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:28 Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı
16:25 Usta oyuncu Cüneyt Arkın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:50:19. #1.11#
SON DAKİKA: Sorgun'da 25 köyde kilit parke çalışması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement