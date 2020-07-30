Sorgun'da bayramlaşma programı - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Sorgun Öğretmenevi bahçesinde yapılan bayramlaşma töreninde konuşan Kaymakam Bahadır Güneş, pandemi dolayısıyla resmi bayramlaşma yapmayı düşünmediklerini ancak İçişleri Bakanlığının yapılması yönünde talimatları nedeniyle, bugün küçük çaplı bir bayramlaşma töreni düzenlediklerini ifade etti.

Türk toplumunun kültüründe bayramların, düğünlerin, cenazelerin önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Güneş, "Ciddi bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Bu salgından korunmak elimizde. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyduğumuz zaman virüsün bize bulaşma ihtimali de ortadan kalkar. Şimdi yarın kurban keseceğiz, bayramlaşacağız. Lütfen bu kurallara mutlaka ama mutlaka uyalım. Ben şimdiden ailenizle birlikte hepinize iyi bayramlar diliyor, Sorgunlu vatandaşlarımızın da bayramını kutluyorum." dedi.

Törene, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Serdar Okçu, İl Genel Meclisi üyeleri, hastane yöneticileri ve daire müdürleri katıldı.