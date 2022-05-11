Sorgun'da Engelliler Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Sorgun Engelliler Umut Derneği, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenledi.

Sorgun Kaymakamlığı önünden başlayan ve Şakir Efendi Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşte engelliler ile aileleri, engellilerin yaşam mücadelesini anlatan pankart taşıdı.

Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, engellilere kapılarının her zaman açık olduğunu ve sorunlarının çözümü konusunda hep yanlarında olacaklarını söyledi.

Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir ise engellilerin yaşamın büyük bir bölümünde hala birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmaması ve engellilerin hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

"Biz engelli olmayı sorun etmiyoruz. Asıl bizi görmeyenleri engelli olarak görüyoruz. Çünkü biz engelli olsak da kendi işlerimizi takip edebiliriz. Bizlere iş imkanı sağlasınlar. Bizler de evimize ekmek götürebilelim. Bu konuda dernek olarak mücadelemiz devam etmektedir. Bizlerin de hayatın bir çok alanında başarılı olacağımızı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile aldığımız başarılı sonuçlarla kanıtladık. Bizler engelli kardeşlerimizi sporla motive etmenin gururunu yaşadık."

Yürüyüşe Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, engelliler ve aileleri katıldı.