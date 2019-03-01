Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Fidanlar Pazara İndi

Sorgun'da Fidanlar Pazara İndi

23 dakika önce

Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Sorgun'da meyve fidanları pazarda yerini aldı.

Sorgun'da Fidanlar Pazara İndi, System.String[]
Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Sorgun'da meyve fidanları pazarda yerini aldı.

Salih Paşa Camisi yanında fidan satışı yapan Serkan Yiğit, AA muhabirine, bu yıl fidan satışlarına erken başladıklarını söyledi.

Vatandaşın fidanlara gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ifade eden Yiğit, elma, armut, şeftali, kayısı, erik, nektarin, vişne, kiraz, ayva, dut, kestane ve ceviz gibi meyve fidanlarının yanı sıra çam ve çiçek fidanları da sattığını belirtti.

Yiğit, fidan fiyatının 10 lira civarında olduğunun belirterek, şunları anlattı:

"Fidanlarımızı satarken müşterilerimize bunları nasıl dikecekleri konusunda da bilgi veriyoruz. Vatandaşlarımız fidan alırken önce köküne, sonra sertifikasına baksın. Fidanın bol köklü olması gerekiyor. Yaralanmamış, gövdesinin düzgün, aşı yerinin belli olması lazım. Fidanlar için dikilecek yer de önemli. Toprağı temiz, taşsız, yanmış gübreyle karıştırılmış olmalı. Ayrıca fidanın yanına ona destek olacak şekilde çubuk dikerek rüzgardan korumalıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: AA

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