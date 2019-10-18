Son Dakika Haberleri: Sorgun TSO'dan emlakçılara sınav uyarısı
Son Dakika Güncel Sorgun TSO'dan emlakçılara sınav uyarısı

Sorgun TSO'dan emlakçılara sınav uyarısı

1 saat önce

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Üzeyir Arslan, oda tarafından emlakçılara yönelik yapılacak sınava başvuruların 21 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.

Sorgun TSO'dan emlakçılara sınav uyarısı, System.String[]

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Üzeyir Arslan, oda tarafından emlakçılara yönelik yapılacak sınava başvuruların 21 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı tarafından emlak alım satımı yapacaklar için mesleki yeterlilik belgesi sahibi olma zorunluluğu getirildiğini ve sektörde faaliyet gösterecek olanların katılacağı sınavın, kasımın ilk haftasında yapılacağını belirtti.


Emlakçıları ziyaret edip, mevzuat hakkında bilgi verdiklerini anlatan Arslan, "Üyelerimizin zor durumda kalmamaları için mutlaka bu belgeyi almaları gerekiyor. Emlakçılık belgesi almak isteyenlerin, 21 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir." dedi.

Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 18 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Bu yıl İstanbul'a gelen turist sayısının kentin nüfusunu geçmesi bekleniyor Barcelona-Real Madrid 'El Clasico' maçı ertelendi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:50:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorgun TSO'dan emlakçılara sınav uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]