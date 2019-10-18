Sorgun TSO'dan emlakçılara sınav uyarısı

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Üzeyir Arslan, oda tarafından emlakçılara yönelik yapılacak sınava başvuruların 21 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı tarafından emlak alım satımı yapacaklar için mesleki yeterlilik belgesi sahibi olma zorunluluğu getirildiğini ve sektörde faaliyet gösterecek olanların katılacağı sınavın, kasımın ilk haftasında yapılacağını belirtti.



Emlakçıları ziyaret edip, mevzuat hakkında bilgi verdiklerini anlatan Arslan, "Üyelerimizin zor durumda kalmamaları için mutlaka bu belgeyi almaları gerekiyor. Emlakçılık belgesi almak isteyenlerin, 21 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir." dedi.