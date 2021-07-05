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Sörloth'un durumu ve maliyeti Trabzonspor'u zorlayacak - Son Dakika

Sörloth'un durumu ve maliyeti Trabzonspor'u zorlayacak

05.07.2021 12:42
Sörloth'un durumu ve maliyeti Trabzonspor'u zorlayacak, System.String[]

Bundesliga ekibi RB Leipzig'de iyi bir sezon geçiremeyen, Trabzonspor ile adı gündemden düşmeyen Alexander Sörloth için bordo-mavili kulüp, Alman ekibinin kararı sonrası nabız yoklayacak.

Bundesliga ekibi RB Leipzig'de iyi bir sezon geçiremeyen, Trabzonspor ile adı gündemden düşmeyen Alexander Sörloth için bordo-mavili kulüp, Alman ekibinin kararı sonrası nabız yoklayacak.

Yeni sezonda iddialı bir takım kurarak şampiyonluğu son ana kadar kovalamayı hedefleyen Trabzonspor, Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Sol bek ve forvet arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi eski golcüsü Alexander Sörltoh'un durumunu ise yakından takip ediyor.

İlk hedef Sörloth

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ve izleme komitesinin birlikte yürüttüğü transfer döneminde alternatifli veri üzerinden gitti. Forvet hattı için Norveçli golcü Alexander Sörloth ismini sıcak tutan bordo-mavililer, Bundesliga ekibinin önümüzdeki günlerde oyuncu için vereceği kararı bekliyor.

ABD'li hocası karar verecek

Alexander Sörloth'u RB Leipzig'e transfer eden teknik direktör Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'e transfer olması, 25 yaşındaki golcü futbolcunun gelecek sezon takımda kalma şansını Jesse Marsch'in vereceği karar netleştirecek. Aynı şirketin sahibi olduğu RB Leipzig ile RB Salzburg'un eski hocası olan Amerikalı Marsch, Sörlhot'un antrenmanlardaki performansının yanı sıra oyuncuyla birebir yapacağı görüşmede Norveçli oyuncunun geleceğini belirleyecek. 4-4-2 çift 6'lı sistemini tercih ettiği bilinen ABD'li çalıştırıcı iki forvet oyuncusundan birini rakip ceza sahasına bırakırken diğerini ise serbest bırakmayı tercip ediyor. Kendi oyun sisteminde santrforların duruşuna büyük bir önem veren Jesse Marsch, Norveçli oyuncuyu yakından görerek kararını Leipzig yönetimine iletecek.

Jesse Marsch'in vereceği karar sonra Trabzonspor planını hayata geçirecek

Bundesliga ekibinin kararı sonrası Trabzonspor, Alexander Sörloth için bir yol haritası belirleyecek. Alman Kulübü Sörloth'un, takımdan ayrılmasına onay vermesi halinde listenin ilk sırasında ise Trabzonspor yer alıyor. Leipzig kulübü oyuncu için isteyeceği rakamı ilk olarak bordo-mavili kulübe iletmek zorunda çünkü geçtiğimiz sezon yapılan anlaşmaya Karadeniz ekibi madde koydurmuştu.

Mali anlamda zorlayabilecek transfer

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın 'buyursun gelsin' dediği oyuncunun durumunu da bordo-mavili taraftarlar yakından takip ediyor. Sörltoh hakkında çıkan haberlere büyük ilgi gösteren taraftarlar oyuncudan gelecek olumlu haberleri beklerken, söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde kulüp mali anlamda bütün imkanlarını zorlamak zorunda kalacak. Yıllık 4. 5 milyon Euro gibi bir rakam kazanan oyuncunun maliyeti bugünkü kur üzerinden hesaplandığında sadece maaşı 47 Milyon TL buluyor. Leipzig kulübünün para talep edip-etmeyeceği ise netlik kazanmış değil. Norveçli oyuncu ile iyi ilişkileri bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise Leipzig kulübünün kararı sonrası maddi anlamda oyuncuyu ikna çalışmalarını hızlandıracak.

Alternatifleri hazır

Forvet transferinde eski oyuncusu Alexander Sörloth'u tekrar takımda görmek isteyen bordo-mavililer, bu transferin gerçekleşmemesi halinde ise alternatif isimlerle olan görüşmelerini sürdürüyor. Bu ay içersinde Norveçli oyuncunun durumunu netleştirecek olan Karadeniz ekibi görüşme halinde olduğu ismi kadrosuna katacak. - TRABZON

Alexander Sørloth, Trabzonspor, Bundesliga, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sörloth'un durumu ve maliyeti Trabzonspor'u zorlayacak - Son Dakika Spor


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