Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye üzerine yattı - Son Dakika

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü cadde ve sokaklardaki ağaçları budamaya başladı. İşçiler, Hükümet Sokak üzerinde ağaç budama işlemi yaparken, budanacak ağaçlardan birinin altında otomobil olduğunu gören işçi Veysel Dikmen, budama sırasında düşecek dalların aracın kaportasını çizeceğini düşünerek kaldırıma park eden otomobilin sürücüsünü bulmaya çalıştı.

ARACIN ÜZERİNE YATARAK SİPER OLDU

Sürücüyü bulamayan Dikmen, araç zarar görmesin diye aracın üzerine sırt üstü yatarak kendisini siper etti. O an ise fotoğraflanarak sosyal medyada, "Vatandaşın arabasına zarar gelmesin diye göğsünü siper eden fedakar belediye işçisi Veysel Dikmen" diye paylaşıldı.

"ARABA ÇİZİLMESİN DİYE YAPTIM"

Otomobilin zarar görmemesini istediğini belirten Veysel Dikmen, "Otomobili korumak için yaptım. Araba güzeldi. Arabanın çizilmemesi için önüne siper oldum. Arabayı koruduk. Ondan sonra işimize devam ettik. Benim zarar göreceğim bir durum yoktu. Zaten ağaç dalları süs ağacı olduğu için ufaktı. Maksadım sadece arabayı korumaktı. Bir anlık refleks oldu. Araba oradaydı ve ben korumak zorunda kaldım. Şoförünü aradık ancak bulamadık. Araba kaldırımdaydı. Kaldırıma park etmek yasak olmasına rağmen ben yine de arabayı korumak istedim" dedi.