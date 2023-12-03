Yakışıklı güvenlik ve Xorto adıyla tanınan fenomenlerin hayran buluşmasında ortalık savaş alanına döndü

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"Yakışıklı Güvenlik" ve "Xorto" adıyla tanınan sosyal medya fenomenleri, Esenyurt'ta hayran buluşması düzenledi. Etkinlikte iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönerken, taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı. Yaşanan olayda bir kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

SÖZLÜ TARTIŞMA SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 14.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. "Yakışıklı Güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve "Xorto" adıyla tanınan Burak Taşkıran'nın düzenlediği hayran buluşmasında ortalık karıştı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ YARALANDI

Sopalarla birbirlerine saldıran taraflar, sosyal medya fenomenleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılamazken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. Arbedede bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.