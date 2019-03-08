Sosyal Medya Fenomenleri Dünya Kadınlar Günü İçin Bir Araya Geliyor
2 saat önce
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla nedeniyle aralarında Oyuncu Esra Akkaya'nın da bulunduğu beş sosyal medya fenomeni, başlarından geçen ilginç olayları, tecrübelerini ve hayatlarının dönüm noktalarını Venezia Mega Outlet'te ziyaretçilerle paylaşacak.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla nedeniyle aralarında Oyuncu Esra Akkaya
'nın da bulunduğu beş sosyal medya fenomeni, başlarından geçen ilginç olayları, tecrübelerini ve hayatlarının dönüm noktalarını Venezia Mega Outlet'te ziyaretçilerle paylaşacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan 5 ünlü isim Venezia Mega Outlet'te ziyaretçilerle buluşacak.
5 Kadın 5 Hikaye Venezia AVM etkinliğinde 'Kendi Şarkını Söyle' Hayat Dengesi sunumuyla oyuncu Esra Akkaya, 'Seni Beklerken' kitabının yazarı Merve İpek Öztürk, 'hassasanne' blogu ile tanınan Ece Kumkale
, evlilik ve hayata yazılarıyla tanınan Saadet Algan ve '40 kilo nasıl gider' hesabı ile 9 ayda 40 kilo veren Ece Dündar Karancak kendi hikayelerini bütün kadınlar için anlatacak.
Etkinlik Venezia Mega Outlet'te 9 Mart Cumartesi günü saat 15.30'da gerçekleşecek. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:59 Kaynak: DHA
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