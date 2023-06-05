Sosyal medya üzerinden tanıştığı saplantılı hemcinsi hayatını zindana çevirdi - Son Dakika
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Sosyal medya üzerinden tanıştığı saplantılı hemcinsi hayatını zindana çevirdi

05.06.2023 17:54

Antalya'nın Manavgat ilçesinde takı ve aksesuar mağazası sahibi kadın, sosyal medyadan irtibata geçerek ürün alan başka bir kadın müşterisinin tacizlerinden kurtulamayınca polisi aradı. Saplantılı müşterisinin kendisine olan ilgisi nedeniyle kapının önünde yattığını söyleyen mağaza sahibi Zeliha Çelik, kendisine rahatsızlık veren durumun 4 aydır sürdüğünü ifade etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde takı ve aksesuar mağazası sahibi Zeliha Çelik, sosyal medya aracılığıyla ürün alan başka bir kadın müşterisinin tacizlerinden kurtulamayınca soluğu poliste aldı. Mağazada polisi karşısında gören saplantılı kadın, iş yerinin üst katında bulunan tuvalete kendisini kilitlerken, kadını tuvaletten polis çıkardı.

POLİSİ GÖRÜNCE UZAKLAŞTI

Önceki gün Kumluca ilçesinden gelerek takı mağazasının önünde sabahtan akşama kadar oturan müşteri Burcu Özdemir, geceyi yine mağazanın önünde bankta geçirdi. Mağaza sahibi kadının iş yerine gelerek polisi araması ve polislerin gelmesiyle kadın, kaçarak uzaklaştı.

TUVALETE GİRİP KENDİSİNİ KİLİTLEDİ

Mağaza sahibi kadın, takıntılı aşığının yeniden gelmesi üzerine iş yerine davet ederek kendisiyle oturup konuşmayı denedi. Kadını ikna edemeyen mağaza sahibi, arkadaşı aracılığıyla polisi arayarak yardım istedi. Mağazaya polislerin geldiğini gören Burcu Özdemir, koşarak üst kata çıkıp kendisini tuvalete kilitledi. Tüm çabalara rağmen tuvaletten çıkmayan kadın, olay yerine gelen kadın polis tarafından tuvaletten çıkarıldıktan sonra hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

"AŞIK OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE TERSLEDİM"

Burcu Özdemir ile 6 ay önce sosyal medya üzerinden müşterisi olduğu için tanıştığını belirten mağaza sahibi Zeliha Çelik, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İlk başlarda sadece alışveriş için yazıyordu. Bir süre sonra benden hoşlandığını, beni sevdiğini söyleyince kendisine kötü davranmaya başladım. 4 ay önce başladı. Çarşamba günleri Kumluca'dan Manavgat'a gelip sabahtan akşama kadar iş yerimin önünde oturup, gidiyordu. Beni sevdiğini, aşık olduğunu söyleyince bir daha gelmemesi için defalarca tersledim. Ama ne yaparsam vazgeçiremedim.

"GÖNLÜM OLUNCAYA KADAR BEKLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Son günlerde iyice azıttı. Önceki gün gelip iş yerimin önüne oturdu. Artık Manavgat'ta yaşayacağını, iş bulup çalışacağını, benim gönlüm oluncaya kadar bekleyeceğini söyledi. Kendisini yine tersledim ve burayı terk etmesini istedim. Bana kendisinin deli olduğunu, her şeyi yapabileceğini söyledi. Öğrendiğim kadarıyla geceyi yine iş yerinin önünde bankta geçirmiş. Sabah 07.00'de kalkıp beklemeye başlamış. Ben saat 13.00'te geldiğimde burada bekliyordu. Kendisiyle konuşmak için içeri çağırdım. Ne söylesem fayda etmedi. Polis çağırdım. Polisler gelince yukarı çıkıp tuvalete kendisini kilitledi. Tuvaletin kapısını açmıyor. Kadın polis gelecek, onu bekliyoruz."

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Şbn Şbn: Sosyal medyada ne arıyordun diye sormazlarmı adama Cevap Yaz 19 49 Yayından Kaldır
  • Alican Aluç: Okudugunu anlamayan sahış Kadın sosyal medyada ürün satıyormuş haberi önce anla beyin kıvrımlarına işlesin sonra yorum yap bence 27 1 Yayından Kaldır
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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya üzerinden tanıştığı saplantılı hemcinsi hayatını zindana çevirdi - Son Dakika


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