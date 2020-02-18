Sosyal medyada küfürleştiği şahsı sokakta bacağından vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada küfürleştiği şahsı sokakta bacağından vurdu - Son Dakika

Sosyal medyada küfürleştiği şahsı sokakta bacağından vurdu

24 dakika önce

Denizli'de sosyal medyada küfürleşme ile başlayan olaya sokakta silahlı kavgaya dönüştü.

Sosyal medyada küfürleştiği şahsı sokakta bacağından vurdu, System.String[]

Denizli'de sosyal medyada küfürleşme ile başlayan olaya sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Sokağa taşınan kavgada 1 kişi silahla bacağından vurularak yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2070 Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, H.C., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü K.C., ve bir yakını ile sosyal medya üzerinden kavga etti. Birbirlerine küfür eden taraflar daha sonra H.C.'nin olduğu yerde buluşmak üzere sözleşti. Ardından olay yerine gelen K.C., H.C., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.C., H.C.'nin üzerine yanındaki tabanca ile ateş ederek kaçtı. Bacağından vurulan H.C., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Olay yerine gelen polis ekipleri ise detaylı bir çalışma yaparak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Öte yandan, H.C.'nin 20 PV 794 plakalı minibüsün yan camlarının patlaması ise dikkatlerden kaçmadı.


Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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