Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara Soruşturma

20.01.2026 05:50
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye’deki gelişmelerle ilgili sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlattı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, sosyal medya mecraları üzerinden yapılan provakatif paylaşımlar hakkında resen soruşturmalar başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de yaşanan gelişmeleri, devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır. Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Yılmaz Tunç, Güvenlik, Suriye, Güncel, Medya, Son Dakika

