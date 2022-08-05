Yolcu minibüsünün üstüne çıkan Y.E.Ö. kilometrelerce yolculuk etti. Tık alma uğruna kendi ve çevredekilerin canını tehlikeye atan

Daha önce metrobüs ve İETT otobüsü üzerinde yolculuk, Galata köprüsünden vapura atlama videoları çekerek sosyal medyada paylaşan Y.E.Ö. son olarak Arnavuköy'de ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TIK UĞRUNA CANINI TEHLİKEYE ATMIŞTI; GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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