Sosyal medyadan istediler Şehzadeler kolları sıvadı - Son Dakika

Sosyal medyadan istediler Şehzadeler kolları sıvadı

21.12.2020 17:05
Sosyal medyadan istediler Şehzadeler kolları sıvadı, System.String[]

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sosyal medyadan seslerini duyurarak, ilçeye bir skatepark yapılmasını talep eden paten ve kaykay sporuyla ilgilenen bir grup genci, belediyede misafir ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sosyal medyadan seslerini duyurarak, ilçeye bir skatepark yapılmasını talep eden paten ve kaykay sporuyla ilgilenen bir grup genci, belediyede misafir ederek, fikir alışverişinde bulundu. Gençlerin taleplerini dinleyen Başkan Çelik, gençler ile birlikte hareket edilerek, park için ön çalışmanın yapılması için teknik ekiplere talimat verdi.

Şehzadeler'e bir skatepark yapılmasını talep eden paten ve kaykay sporuyla ilgilenen bir grup genç, bu taleplerini sosyal medyadan duyurunca Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik gençlere duyarsız kalmadı. Gençleri belediyede misafir eden Başkan Çelik, talep edilen skateparkın nasıl olması ve nereye yapılması konusunda gençler ile fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette grup sözcüsü Sude Polat, sosyal medya aracılığı ile dile getirdikleri taleplerini Başkan Çelik'e şu sözlerle aktardı: "Hepimiz paten sürüyoruz. Cumhuriyet Meydanı gibi geniş bir alanımız var ancak orada rampalar olmadığı için kendimizi daha fazla geliştiremiyoruz. Türkiye'de tekerlekli paten fedaresyonu da yok ve biz federasyonun kurulmasını da çok istiyoruz. Ülkemizi bu spor dalında temsil etmek istiyoruz. Ancak bu sporu geliştirebilmemiz için bir alana ihtiyacımız var. Daha önce Gençlik ve Spor Bakanımızdan da söz almıştık. Sizden yardım istiyoruz."

"Fikirlerinizi almak istedik"

Skatepark talep eden gençleri belediyede misafir ederek, talepleri ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak istediklerini kaydeden Başkan Çelik ise, "Skatepark yapabiliriz ancak bu hangi lokasyonda ve hangi şartlarda olmalı bunun için sizlerin de fikirlerinizi almak istedik. Şehir merkezinde böyle bir park yapacak alan bulmak gerçekten sıkıntı. Şehzadeler gibi eski bir yerleşim yerinde, yapılaşmanın her tarafta olduğu bir yerde alan bulmak zor. Teknik arkadaşlarımız Şehzadeler sınırları için böyle bir park hangi lokasyonda olabilir, siz gençler nereye kadar giderek bu parkı kullanabilirsiniz ve park hangi özelliklerde olmalı bunu sözlerle birlikte diyalog halinde bir baksınlar. Parkın hangi özellikleri taşıması gerektiğini kullanıcıları olarak sizler daha iyi bilirsiniz. İhtiyaca cevap vermeyecekse yapmak doğru olmaz. Fikir alışverişinde bulunmak son derece önemli, geldiğiniz için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Gençleri önemsiyoruz"

Şehzadeler Belediyesi olarak gençleri önemsediklerini ifade eden Başkan Çelik, "Bu kadar genç bir araya gelmiş ve sesinizi duyurmuşsunuz, bu çok güzel. Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de irtibat kurarız. Muhtemelen Sayın Bakanımız sizler için böyle bir talimat vermiş ancak yer sıkıntısı nedeniyle henüz yapılamamıştır. Sayın Bakanımız gençlerimizin taleplerine son derece duyarlıdır. Bugüne kadar da sayısız projeye imza attılar. Gençlerimiz için en güzelini yapar. Belediye olarak biz de işin içerisinde oluruz. Bizim ekiplerimiz lokasyon konusunda, sizler de parkta olması gereken olmazsa olmazlar konusunda bir ön çalışma yapın, daha sonra yine bir araya gelerek değerlendirelim." şeklinde konuştu.

Gençlerle bir süre sohbet eden ve talep edilen park hakkında gençlerin fikirlerini alan Başkan Çelik, teknik birimlere de gerekli talimatı verdi. Gençlerle daha sonra yine bir araya gelmek için sözleşen Başkan Çelik, daha sonra misafirlerini çeşitli hediyeler ile belediyeden uğurladı. - MANİSA

Sosyal medyadan istediler Şehzadeler kolları sıvadı
Sosyal medyadan istediler Şehzadeler kolları sıvadı
Sosyal medyadan istediler Şehzadeler kolları sıvadı

Cumhuriyet Meydanı, Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyadan istediler Şehzadeler kolları sıvadı - Son Dakika


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