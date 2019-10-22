Sosyal medyadan terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:18 Kaynak: AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan harekata ilişkin terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.B. F.Ö. M.B. ve T.A gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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