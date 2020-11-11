3 çocuk babası borçları yüzünden canlı yayında intihar etmeye kalkıştı - Son Dakika

3 çocuk babası borçları yüzünden canlı yayında intihar etmeye kalkıştı

11.11.2020 07:43
3 çocuk babası borçları yüzünden canlı yayında intihar etmeye kalkıştı, System.String[]

Bursa'da sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında karnına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihara kalkışan Levent K. ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Levent K. jandarmaya verdiği ifadesinde, "Çok borcum vardı, icralık olmuştum. Ölürsem kurtulacağımı düşünmüştüm" dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi kırsal Terziler Mahallesi'nde cumartesi günü meydana gelen olayda 3 çocuk babası Levent K., evde odanın kapısını kilitleyerek, sandalyenin üzerine sabitlediği cep telefonuyla Facebook hesabından canlı yayın yapmaya başladı.

Levent K., canlı yayında İ.A. isimli kişiyle borcu olduğunu ve bu yüzden intihar edeceğini söyledi. Evde bulunan kişiler, Levent K.'den odanın kapısını açmasını istedi. Bu isteğe olumsuz yanıt veren Levent K., tüfeğin tetiğini çekti. Levent K. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Levent K., Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"ÖLÜRSEM KURTULACAĞIMI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Jandarma ekiplerince hastanede ifadesi alınan Levent K., "Çok borcum vardı, icralık olmuştum. Bu yüzden bunalıma girdim. Ölürsem kurtulacağımı düşünmüştüm. Bu yüzden kendimi vurdum" dedi.

3 çocuk babası borçları yüzünden canlı yayında intihar etmeye kalkıştı

Sosyal Medya, Cumartesi, Yenişehir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 çocuk babası borçları yüzünden canlı yayında intihar etmeye kalkıştı - Son Dakika


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