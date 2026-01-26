Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi - Son Dakika
Yaşam

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi
26.01.2026 10:12
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi
Öğretmen olduğu iddia edilen bir kadının küçük bir çocukla dudak dudağa öpüştüğü görüntüleri paylaşması büyük tepki toplarken, sosyal medyada yetkililere müdahale çağrısı yapıldı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Öğretmen olduğu iddia edilen bir kadının, yaşı oldukça küçük bir çocukla dudak dudağa öpüştüğü anları kayda alarak paylaşması kamuoyunda infial yarattı.

SOSYAL MEDYADAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı etiketleyerek duruma müdahale edilmesi çağrısında bulundu. Kullanıcılar, çocuğun korunması gerektiğini vurgulayarak "Gerekeni yapın" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Son Dakika Yaşam Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi - Son Dakika

Yorumlar (1)

    Yorumlar (1)

  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    her erkeğin hayalidir 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
