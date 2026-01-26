Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Öğretmen olduğu iddia edilen bir kadının, yaşı oldukça küçük bir çocukla dudak dudağa öpüştüğü anları kayda alarak paylaşması kamuoyunda infial yarattı.
Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı etiketleyerek duruma müdahale edilmesi çağrısında bulundu. Kullanıcılar, çocuğun korunması gerektiğini vurgulayarak "Gerekeni yapın" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.
Son Dakika › Yaşam › Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi - Son Dakika
