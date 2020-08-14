Sosyal mesafeli şehirleri gençler tasarlayacak! - Son Dakika

Öğrenciler yarışmaya, sosyal mesafe temalı şehir mobilyaları, hijyen sağlayıcı ürünler, AVM, otel, market-mağaza içi uygulamalar kategorilerinde tasarımlarla katılacak

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), yaratıcı çalışmaları desteklemek üzere ARED Ödülleri'ni 6. kez düzenlemeye hazırlanıyor. Türkiye'de 9 milyar dolarlık büyüklük ile 125 bin kişiye istihdam sağlayan sektör, yeni normal döneminde sosyal mesafe temasıyla şehir mobilyalarını gençlerin tasarlamasını sağlayacak.

İlk kez 2015 yılında gerçekleşen ARED Ödülleri, En İyi Endüstriyel Reklam Ödülü ve Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü ile sektöre yönelik ilgiyi artırmayı hedefliyor. 1 Haziran itibariyle başvuruları Aredodulleri.com adresinden almaya başlayan ARED, kazananları 3-6 Aralık 2020'de düzenlenecek sektörün en büyük fuarı FESPA Eurasia 2020'de açıklayacak.

Şehir mobilyaları tasarlayacaklar

Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü kategorisinde yılın teması belirlendi. COVID-19 sonrası yeni normal dönemde gençlerin, kamusal alanlarda oluşabilecek yoğunluğa karşı toplumsal sağlığı koruyucu ve teşvik edici uygulamalar geliştirmesi sağlanacak. Bu hedefle öğrenciler yarışmaya, sosyal mesafe temalı şehir mobilyaları, kapalı alan girişlerindeki hijyen servis cihazları veya üniteleri, üzerinde reklam alanı barındıran AVM, otel, market-mağaza içi hijyen uyarı ürünleri ve hijyen servis üniteleri uygulamaları kategorilerindeki endüstriyel reklam ürünü tasarımlarıyla katılacak.

Gençlerin ilgisi arttı

Gençlerin endüstriyel reklam sektörüne yönelik ilgisinin arttığını belirten ARED Başkanı Ahmet Özdemirel, "Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü'yle öğrencilere fırsat yaratmayı hedefliyoruz. Gençler bu kez Covid-19 salgını için tedbir tasarlayacak. Sektöre yönelik desteğimizi içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bile sürdüreceğiz" dedi.