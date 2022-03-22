Sosyal uyum ve yaşam eğitimi için yabancı vatandaşlara kurs veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal uyum ve yaşam eğitimi için yabancı vatandaşlara kurs veriliyor

22.03.2022 13:51
Sosyal uyum ve yaşam eğitimi için yabancı vatandaşlara kurs veriliyor

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Halk Eğitim Merkezinde başlayan Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim (SUYE) Programı kapsamında yabancı kursiyerler, kurs programına katıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Halk Eğitim Merkezinde başlayan Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim (SUYE) Programı kapsamında yabancı kursiyerler, kurs programına katıldı.

Işık, şartların insanları ülkelerinden ayrılmaya mecbur ettiğini söyledi.

Türkiye'de misafir edilen yabancılara her türlü yardımın yapıldığını anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Kendinizi hiçbir zaman bizlerden ayrı görmeyin. Belki bazı olumsuz şeyleri duyuyorsunuz. Ama bunlar kesinlikle sizlere karşı olan şeyler değil. Biz Türk-Suriyeli kardeşiz. Bunu unutmayalım. Hem din kardeşiyiz hem de kültürel bağlarımız yüzyıllardır devam ediyor. Bu ortak noktalarımızı koruyarak birlikte huzur ve güven içinde yaşayacağız."

Program kapsamında iki ay içinde 1075 kişiye kurs verileceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Son dakika... Vali Işık: 'Şehit aileleri ve gaziler bizim baş tacımızdır' Son dakika... Vali Işık: 'Şehit aileleri ve gaziler bizim baş tacımızdır'

Mehmet Alpaslan Işık, Türkiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyal uyum ve yaşam eğitimi için yabancı vatandaşlara kurs veriliyor - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
13:08 Kara Kartal, Cenk Tosun transferinde frene bastı! Süper Lig'in golcüsü Umut için masaya oturacak
13:06 Fatma Yavuz'un, İBB macerası uzun sürmedi! Düğününde alkol ikram etmesiyle tepki çekmişti
12:56 Survivor'daki aşk iddialarıyla gündem olan Batuhan Karacakaya'nın hayranlarından bir isteği var: Adımı yan yana geçirmeyin
12:50 Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez teknik direktör oluyor!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 13:57:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal uyum ve yaşam eğitimi için yabancı vatandaşlara kurs veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement