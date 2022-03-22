Sosyal uyum ve yaşam eğitimi için yabancı vatandaşlara kurs veriliyor - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Halk Eğitim Merkezinde başlayan Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim (SUYE) Programı kapsamında yabancı kursiyerler, kurs programına katıldı.

Işık, şartların insanları ülkelerinden ayrılmaya mecbur ettiğini söyledi.

Türkiye'de misafir edilen yabancılara her türlü yardımın yapıldığını anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Kendinizi hiçbir zaman bizlerden ayrı görmeyin. Belki bazı olumsuz şeyleri duyuyorsunuz. Ama bunlar kesinlikle sizlere karşı olan şeyler değil. Biz Türk-Suriyeli kardeşiz. Bunu unutmayalım. Hem din kardeşiyiz hem de kültürel bağlarımız yüzyıllardır devam ediyor. Bu ortak noktalarımızı koruyarak birlikte huzur ve güven içinde yaşayacağız."

Program kapsamında iki ay içinde 1075 kişiye kurs verileceği bildirildi.