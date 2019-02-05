Sosyal Yaşam Merkezleri Eğitim İçin de Kullanılıyor
1 saat önce
Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere ve bazı mahallelere kazandırılan sosyal yaşam merkezleri aynı zamanda eğitimin de merkezi oldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere ve bazı mahallelere kazandırılan sosyal yaşam merkezleri aynı zamanda eğitimin de merkezi oldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yaşam merkezlerinde öğrencileri geleceğe daha iyi hazırlanıyor. Öğrencilerin eğitimine destek veren sosyal yaşam merkezleri, okullardaki eğitimi destekleyen etkinlikler de gerçekleştiriyor. Yemliha
Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin doğayı ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak amacıyla "Hadi DENEYelim mi?" Kulübü oluşturuldu. Kulüp bünyesinde lav lambası, soğuk ve sıcak hava, ses, kaybolan hava, yanardağ, Pisagor
Kupası gibi deneyler yapılıyor. Deneylere katılan öğrenciler eğlenerek öğrenme şansı yakalıyorlar. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:50 Kaynak: İHA
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