Sosyalist Partiden Suriye Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sosyalist Partiden Suriye Açıklaması

08.01.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Suriye'deki saldırılara karşı dayanışma çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, " Suriye'nin geleceğinin silahla, zorla ve tekçilikle değil; halkların eşitliği, özgür iradesi ve demokratik ortak yaşamı temelinde kurulacağına inanıyoruz. Halep'te, Rojava'da ve Suriye'nin dört bir yanında imhaya karşı direnenlerle dayanışmamızı açıkça ilan ediyor; tüm Türkiye ve dünya halklarını da enternasyonal dayanışmaya davet ediyoruz. Katliamlara sessiz kalmayacağız" açıklamasını yaptı.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halep'te Şexmeqsüd, Eşrefiye ve Süryani halkının yoğun yaşadığı Beni Zeyd mahallelerine dönük HTŞ öncülüğündeki saldırılar, Suriye'de halkların birlikte yaşam iradesine karşı yürütülen açık bir imha ve teslim alma operasyonudur. Tank, obüs, dron ve ağır silahlarla sivil yerleşimlerin hedef alınması; Suveyda'da Dürzilere, Lazkiye, Tartus ve Humus'ta Alevilere yönelen saldırıların devamı niteliğindedir. Bu tablo, HTŞ ve Colani yönetiminin Suriye'yi demokratik, çoğulcu ve barışçıl bir zeminde yönetme gibi bir niyetinin ve kapasitesinin olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. 2011'den bu yana akan onca kana rağmen aynı yöntemlerde ısrar edilmesi, bu yapının Suriye'yi yeni bir savaş ve kaos sarmalına sürüklemekten başka bir programı olmadığını göstermektedir.

Özellikle altı çizilmelidir ki, 10 Mart Mutabakatı kapsamında Suriye Demokratik Güçleri'nin Halep'teki Kürt mahallelerinden ağır silahlarla çekilmesini fırsata çeviren HTŞ yönetimi, bilinçli biçimde savunmasız bırakılan halklara saldırmıştır. Bu durum yalnızca bir güvenlik ihlali değil; siyasi mutabakatların fiilen ortadan kaldırılması, halk iradesinin zor yoluyla ezilmesi ve Suriye'nin çok halklı yapısının tasfiyesi anlamına gelmektedir. Kürtlerin, Alevilerin, Arapların, Süryanilerin, Ermenilerin, Dürzilerin ve Hristiyanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı Suriye, selefi-cihadist bir azınlığın tekçi, zorba ve kanlı tahakkümüne teslim edilemez. Bu saldırıların alacağı yanıt da geçmişte BAAS rejiminin baskı ve zor politikalarının aldığı yanıttan farklı olmayacaktır.

Bu noktada Türkiye'nin rolü görmezden gelinemez. 8 Aralık 2024'ten bu yana HTŞ'ye mali, askeri ve lojistik destek sunduğu bilinen Türkiye Devleti, fiilen bu saldırıların siyasal ve ahlaki sorumluluğunu taşımaktadır. Bir yandan 'istikrar' ve 'barış' söylemleri dillendirilirken, diğer yandan Kürtlere, Alevilere ve Dürzilere karşı yürütülen imha politikalarına destek verilmesi kabul edilemez. Türkiye başta olmak üzere tüm uluslararası güçler, HTŞ'ye sağladıkları desteği derhal çekmeli; Suriye'yi yeni bir savaş alanına çeviren bu saldırganlığa son verilmesi için sorumluluk üstlenmelidir.

Bizler, Suriye'nin geleceğinin silahla, zorla ve tekçilikle değil; halkların eşitliği, özgür iradesi ve demokratik ortak yaşamı temelinde kurulacağına inanıyoruz. Halep'te, Rojava'da ve Suriye'nin dört bir yanında imhaya karşı direnenlerle dayanışmamızı açıkça ilan ediyor; tüm Türkiye ve dünya halklarını da enternasyonal dayanışmaya davet ediyoruz. Katliamlara sessiz kalmayacağız, saldırıları meşrulaştıran hiçbir politikayı kabul etmeyeceğiz. Suriye halklarının barış, özgürlük ve demokratik gelecek mücadelesi kazanacaktır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Savunma, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyalist Partiden Suriye Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

15:34
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:39:34. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyalist Partiden Suriye Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.