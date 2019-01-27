Sow'dan Aziz Yıldırım Paylaşımı
34 dakika önce
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow, sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım'la çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve altına, "Benim için bir babasınız" notunu düştü.
Fenerbahçe
'nin eski futbolcusu Moussa Sow
, sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım
'la çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve altına, "Benim için bir babasınız" notunu düştü.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow, resmi sosyal hesabından, sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım ile çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Senegalli oyuncu fotoğrafın altına ise "Benim için bir babasınız. Siz büyük bir adamsınız. Her şey için ama özellikle Fenerbahçe için yaptığını her şey için teşekkürler" notunu yazdı. Gazişehir Gaziantep
ile transfer görüşmesi yapan ve sağlık kontrolünden geçen Sow, Antep
temsilici ile henüz resmi sözleşmeyi imzalamadı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:31 Kaynak: İHA
Sow'dan Aziz Yıldırım Paylaşımı
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