Şoygu ve Vang Yi'den Güçlü İşbirliği Mesajı

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

TASS haber ajansına göre, Şoygu, Çin'in başkenti Pekin'deki resmi temasları kapsamında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Şoygu, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Rusya-Çin hükümetler arası işbirliğinin yüksek etkinliğinin, eşitlik, karşılıklı saygı ve çıkarlar dengesinin gözetilmesi ilkelerine dayanan derin ve güvene dayalı ilişkilerin bir sonucu olduğunu söyledi.

Söz konusu iyi ilişkilerin, bu yıl 25. yılı olan Rusya ve Çin Arasında İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nda yer aldığına dikkati çeken Şoygu, bu belgenin, iki ülke arasında eşit ve karşılıklı saygıya dayalı iletişim için geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Rusya'nın, Tayvan meselesinde Pekin'e olan tutarlı ve sarsılmaz desteğini yineleyen Şoygu, "Çin'in düşmanlarının Tayvan Boğazı'ndaki durumu istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini görüyoruz. Ben de kendi adıma, Tayvan meselesinde Pekin'e olan tutarlı ve sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek istiyorum." dedi.

Rusya'nın "Japonya'nın hızlandırılmış militarizasyon politikasını" yakından izlediğine işaret eden Şoygu, "Biz, adil, çok kutuplu bir dünya düzeni kurmak, yeni sömürgeci uygulamalara karşı koymak ve Avrasya genelinde eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisi inşa etmekle ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.