Soygun başlıyor: La Casa de Papel: Kore'nin resmi fragmanı yayında! - Son Dakika
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Soygun başlıyor: La Casa de Papel: Kore'nin resmi fragmanı yayında!

03.06.2022 22:38
Soygun başlıyor: La Casa de Papel: Kore'nin resmi fragmanı yayında!

Uzunca bir süredir gündemden düşmeyen La Casa de Papel: Kore dizisinin resmi fragmanı yayınlandı. Peki dizi, izleyenlere neler sunuyor?

La Casa de Papel, 2017 yılında İspanya'nın Antena 3 kanalında yayın hayatına başladı. Pilot bölümünde 4.5 milyonluk bir izlenme sayısı yakalayan dizi için ilerleyen bölümlerde işler pek de iyi gitmedi. Yapım ekibi, kötü gidişatın üzerine ikinci sezonu iptal ederken, Netflix sahneye çıktı ve yapımın yayın haklarını satın aldı.

Netflix ile adeta küllerinden doğan dizi, soygun konseptiyle geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Ancak geçen yıl misyonunu ve hikayesini tamamladı ve beşinci sezonuyla ekranlara veda etti. Öte yandan önümüzdeki günlerde yapımın bir de Kore versiyonu ekranlara gelecek. Dizinin resmi fragmanı yayınlandı. İşte La Casa de Papel: Kore fragmanı…

La Casa de Papel: Kore ilk resmi fragmanı yayında

Orijinal yapımı izleyenlerin bir nebze olsun ön yargıyla yaklaştığı La Casa de Papel: Kore, 24 Haziran'da Netflix'te yayına girecek. Şimdiye dek tanıtım videolarıyla gündeme gelen dizinin resmi fragmanı da yayınlandı.

La Casa de Papel: Kore'nin oyuncu kadrosunda; Yoo Ji-Tae (Profesör), Park Hae-Soo (Berlin), Lee Won Jong (Moskova), Kim Ji-Hun (Denver), Jang Yoon-Ju (Nairobi), Park Jung-Woo (Rio), Kim Ji-Hun (Helsinki) ve Lee Kyu-Ho (Oslo) gibi isimler yer alıyor.

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Yapımın senaryosunu Ryu Yong-jae, Kim Hwan-chae ve Choe Sung-jun yazdı. Bunun dışında yönetmen koltuğunda ise Kim Hong-sun oturuyor. Aynı zamanda yapımcılığını BH Entertainment ile Zium Content üstleniyor.

Soygun başlıyor: La Casa de Papel: Kore'nin resmi fragmanı yayında!

Yapımın Netflix sayfasında yer alan ifadeler ise şöyle;

Bir grup hırsız, Kuzey ve Güney Kore'nin ortak darphanesini ele geçirince polis, rehineleri kurtarıp hırsızları ve gizemli elebaşlarını yakalamak için harekete geçer.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dizi, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

İspanya, Pilot, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soygun başlıyor: La Casa de Papel: Kore'nin resmi fragmanı yayında! - Son Dakika

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