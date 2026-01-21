Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim - Son Dakika
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

21.01.2026 09:39  Güncelleme: 10:16
Sosyal medyada bir kadının, eşinin ikinci bir kadınla evlenmesini kabul edebileceğini söylemesi büyük tartışma yarattı ve paylaşım çok sayıda eleştirel yorum aldı.

Sosyal medyada yapılan bir soru-cevap paylaşımında bir kadının evlilik ve çok eşlilikle ilgili ifadeleri kısa sürede gündem oldu. Paylaşılan görüntülerde kadın, eşinin ikinci bir kadınla evlenmesini kabul edebileceğini ve bu durumu kıskanmayacağını dile getirdi. "İkimizi de eşit seviyor, neden kıskanayım? Kocası sonuçta, ona dokunabilir" sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    yahu ne var bunda.. bakacak olan alır.. herkesin razı olduğu yerde siz niye rahatsızsınız.. 33 22 Yanıtla
  • Danett11? Danett11?:
    İmamoğlu voleybolcu olsun almış ya Dilek İmamoğlu tek kelime etmedi o da kıskanmıyor demek ki 14 11 Yanıtla
  • 123612e6 123612e6:
    Doğru Suriye lilerde var 2 hatun lu evlilik. Ona göre de bizde hovarda lik yok bizde diyorlar. 4 1 Yanıtla
  • YoH null YoH null:
    bos muahbet zaman kaybı 3 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Yapay zeka 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
