Son Dakika Haberleri: Soylu, Hırvat Mevkidaşı Bozinovic ile Görüştü

Soylu, Hırvat Mevkidaşı Bozinovic ile Görüştü

5 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü.

Soylu, Hırvat Mevkidaşı Bozinovic ile Görüştü, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü.

Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Davor Bozinovic ile Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra, "terör ve terörizmin her türlüsüyle mücadele" ile "göç" konuları ele alındı ve ortak komisyon kurulmasının altı çizildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:43 Kaynak: AA

Çırağan Sarayı, Hırvatistan, Süleyman Soylu, Güncel
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