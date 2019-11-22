Son Dakika Haberleri: Soylu: "Komşumuzu çıplak bırakan bir millet olmayacağız hiçbir zaman"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Komşumuzu çıplak bırakan bir millet olmayacağız hiçbir zaman' - Son Dakika

Soylu: "Komşumuzu çıplak bırakan bir millet olmayacağız hiçbir zaman"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı.

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Soylu: Komşumuzu çıplak bırakan bir millet olmayacağız hiçbir zaman

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Jandarma, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:43 Kaynak: AA
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