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Soylu: "Komşumuzu çıplak bırakan bir millet olmayacağız hiçbir zaman"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:43 Kaynak: AA
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