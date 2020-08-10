Soylu: "Koruma mesleği, polisliğin belki de en hassas yerlerinden birinde durmayı gerektirmektedir" - Son Dakika

Soylu: "Koruma mesleği, polisliğin belki de en hassas yerlerinden birinde durmayı gerektirmektedir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:33
Kaynak: AA
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