Soylu: "(Rize'deki sel) Hasar tespit çalışmaları başladı. - Son Dakika

AK Parti milletvekili Hayati Yazıcı 'nın konuşması RİZE - Şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanların yaşandığı bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)

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