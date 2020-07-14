Soylu: "(Rize'deki sel) Hasar tespit çalışmaları başladı. - Son Dakika

Soylu: "(Rize'deki sel) Hasar tespit çalışmaları başladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması AK Parti milletvekili Hayati Yazıcı'nın konuşması RİZE - Şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanların yaşandığı bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:59 Kaynak: AA
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