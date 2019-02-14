Son Dakika Haberleri: Soylu: "Teröre Destek Verenler Şimdi Gitsinler Bakalım Terörist Cenazesine"

Soylu: "Teröre Destek Verenler Şimdi Gitsinler Bakalım Terörist Cenazesine"

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim otobüsü ile gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Vatandaşlardan görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Hüseyingazi seçim bürosu açılışında vatandaşlara hitap etti.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim otobüsü ile gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Vatandaşlardan görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Hüseyingazi seçim bürosu açılışında vatandaşlara hitap etti. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:33 Kaynak: AA

AK Parti, Süleyman Soylu, Güncel
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