Soylu: "Teröre Destek Verenler Şimdi Gitsinler Bakalım Terörist Cenazesine"
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim otobüsü ile gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Vatandaşlardan görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Hüseyingazi seçim bürosu açılışında vatandaşlara hitap etti.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim otobüsü ile gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Vatandaşlardan görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Hüseyingazi seçim bürosu açılışında vatandaşlara hitap etti. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:33 Kaynak: AA
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