Son Dakika Haberleri: Soylu: Yılbaşından Bu Yana 5 Ton Eroin Yakalandı (1)

Soylu: Yılbaşından Bu Yana 5 Ton Eroin Yakalandı (1)

5 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Karapürçek'te seçim çalışması kapsamında yaptığı konuşmada, "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakalandı.

Soylu: Yılbaşından Bu Yana 5 Ton Eroin Yakalandı (1), System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Karapürçek'te seçim çalışması kapsamında yaptığı konuşmada, "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakalandı. 12 ayın tamamını biz sadece 1 buçuk 5 aylık süre içerisinde yakaladık. 57 bin 300 uyuşturucu satısıcı bugün kodeste. Adalet Bakanlığımızla polisimizle herşeyi yapıyoruz. Büyük bir güç ortaya koyuyoruz. Bir taraftan okullarımıza güvenlik görevlisi veriyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:42 Kaynak: DHA

Politika
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