Son Dakika Haberleri: Sözcü Çekin: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı (2)
Son Dakika Güncel Sözcü Çekin: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı (2) - Son Dakika

Sözcü Çekin: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı (2)

7 saat önce

'İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULACAK'Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, kadına yönelik şiddetin, hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına geldiğini, kadına yönelik şiddet olaylarında mahkemeler tarafından koruyucu ve önleyici tedbir kararları verildiğini bildirdi.

Sözcü Çekin: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı (2), System.String[]

'İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULACAK'

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, kadına yönelik şiddetin, hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına geldiğini, kadına yönelik şiddet olaylarında mahkemeler tarafından koruyucu ve önleyici tedbir kararları verildiğini bildirdi. Çekin, daha etkin bir sistem oluşturmak üzere 2020-2021 yılında yürütülecek faaliyetlerin, 'Acil Faaliyet Planı' adı altında Aile Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının ortak çalışmalarıyla belirlendiğini kaydetti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il müdürlükleri tarafından şiddet vakalarında, olaya özgü hazırlanacak sosyal inceleme raporlarının savcılıklar ile mahkemelere sunulması hedeflendiğine dikkati çeken Çekin, "Sadece tedbirlere hükmedecek ve tedbir uygulamalarını takip edecek mahkemeler belirlenecektir. Yani şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili tedbir kararlarını hızla alacak ihtisas mahkemeleri kurulacaktır" dedi. Çekin, Adalet Bakanlığı'nın kadına karşı şiddetle mücadele konusundaki güncellenen yeni genelgesini kısa sürede paylaşılacağını dile getirdi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:06 Kaynak: DHA
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